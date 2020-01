Incidente fra tre mezzi pesanti in A1: una persona ferita

I vigili del fuoco di Firenze e del distaccamento di Calenzano, sono intervenuti in A1 direzione nord km 279, per un incidente stradale che ha coinvolto 3 mezzi pesanti, avvenuto intorno alle ore 18.15. Una persona è stata estratta dalle lamiere dalla squadra dei vigili del fuoco, per poi essere affidata alle cure del personale sanitario del 118. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A1/A11 e Calenzano in direzione di Bologna.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione IV Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Bologna si consiglia di procedere lungo la A11 in direzione di Pisa, uscire alla stazione di Prato Est e tramite la viabilità ordinaria, raggiungere Calenzano da cui riprendere la A1.

