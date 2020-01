Cade dal muletto e viene travolto dal mezzo, elisoccorso a Santa Croce

Un 77enne si è gravemente infortunato quest'oggi in una conceria di via Emilia Romagna a Santa Croce sull'Arno dopo essere caduto da un carrello elevatore. Il mezzo gli sarebbe arrivato addosso. Dopo essere rimasto incastrato, soprattutto con la gamba destra, è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso Pegaso al Cto (centro traumatologico ortopedico) di Careggi a Firenze. Il fatto è avvenuto questa mattina poco dopo le 11. Sul posto un'automedica e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Santa Croce sull'Arno. L'uomo era cosciente al momento dei soccorsi e non sarebbe in pericolo di vita anche se l'arto ha subito un grave colpo.

