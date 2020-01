Inseguimento di auto rubata a Le Piagge, in carcere 35enne

Nel fine settimana, i finanzieri di Firenze hanno arrestato, dopo un inseguimento, un 35enne romeno in flagranza del reato di furto aggravato di un’autovettura e danneggiamento. L'auto da lui guidata nei pressi del parcheggio del centro commerciale Le Piagge alla vista della pattuglia ha cambiato subito direzione. L'alt non è servito e dunque è nato un inseguimento. I baschi verdi hanno bloccato l'uomo, che aveva opposto resistenza. Aveva il volto coperto da un collare e da un berretto, indossava dei guanti e addosso gli è stato trovato un lungo cacciavite. Con quello si presume abbia rubato l'auto, accesa pur senza chiavi e con il piantone dello sterzo rotto. Gli accertamenti hanno ricostruito che il mezzo era di proprietà di un 80enne fiorentino che aveva parcheggiato il mezzo poco distante dal centro commerciale. Una volta arrestato, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Firenze per furto aggravato e danneggiamento.

