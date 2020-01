Lavori Fi-Pi-Li, chiusure notturne tra Empoli e Ginestra

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per lavori di adeguamento e messa in sicurezza sono previste:

- la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra in direzione Firenze accompagnata dalla chiusura della corsia di sorpasso in direzione Mare dal km 16+400 al km 17+700, dalle 22 del 28 gennaio alle 6 del 29 gennaio;

- la chiusura della corsia di sorpasso dal km 16+400 al km 17+700 in entrambe le direzioni, dalle 6 del 29 gennaio alle 22.00 del 30 gennaio;

- la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra in entrambe le direzioni con uscita obbligatoria presso lo svincolo di Ginestra per i veicoli in direzione Mare e con uscita obbligatoria presso lo svincolo di Montelupo per i veicoli in direzione Firenze, dalle 22.00 del 29 gennaio alle 6 del 30 gennaio.

Oltre a questi, è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Est e Empoli Centro in direzione Mare dalle 22 di domani, 24 gennaio, alle 6 del 25 gennaio.

Tutte le notizie di Empoli