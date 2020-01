Lavoro in pizzeria ad Arezzo, addio Cv: per candidarsi basta un video

Annunci di lavoro ai tempi della rete. Il vecchio curriculum vitae non serve più. Parola della Pizzeria O Scugnizzo di Arezzo. È online sulla pagina Facebook dello storico locale aretino fondato da Perluigi Police, incoronato tra i migliori 50 pizzaioli d’Italia nel 2019 e migliore in Toscana, l’offerta di lavoro per la ricerca di personale di sala. Fin qui nulla di sorprendente. La novità sta nel fatto che non è richiesto ai candidati il solito elenco di titoli ed esperienze, ma un video da inviare in direct o via Whatsapp al numero indicato nell’annuncio.

“Cerchiamo persone spigliate e coinvolgenti, con spiccate capacità di interazione e di relazione per ruolo di cameriere o cameriera. Inviare esclusivamente video di presentazione”.

Il video accorcia le distanze tra chi si propone e chi sceglie, una vera e propria rivoluzione. Lo abbiamo chiesto a una psicologa esperta di selezione del personale.

“Un curriculum vitae contiene informazioni su cosa hai fatto, dove e come ti sei formato, quali competenze hai acquisito. Da candidato ti aspetti che da questo emerga ‘chi sei’. Con un video di presentazione il candidato esce dall'ambiguità dell'interpretazione: formazione, esperienza, competenze acquisite e, dunque, chi è, lo racconta avendo l'opportunità di dare risalto a ciò che crede più significativo. A dispetto della stampa del Cv, comunicazione, verbale, non verbale e paraverbale entrano tutte in gioco consentendo a osservatore e osservato una attenzione maggiore e più mirata l'una nei confronti dell'altra e ognuno per il proprio ruolo”.

Un modo per “arrivare prima e meglio” al datore di lavoro e la possibilità di mettersi subito in gioco, bypassando il classico Cv. In bocca al lupo agli spigliati videomaker che risponderanno all’annuncio della Pizzeria O Scugnizzo di Arezzo.

