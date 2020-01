Carabinieri salvano 49enne colto da malore a Monsummano

Nel corso della notte, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei carabinieri di Montecatini Terme è intervenuta in ausilio di un uomo colto da malore presso la propria abitazione a Monsummano Terme, salvandogli la vita. In particolare, l’uomo di 49 anni, colto da malore all’interno della propria abitazione, è riuscito a chiamare il 112 e a chiedere aiuto. Dal centralino, non senza difficoltà, è stato possibile prendere nota dell'indirizzo e a mandare la pattuglia di turno. Una volta sul posto, i militari hanno visto attraverso il vetro della porta d’ingresso l’uomo, ormai privo di sensi, riverso sul tavolo della cucina. Hanno deciso di spaccare il vetro per aiutare l'uomo in preda a forti spasmi. All’arrivo dei sanitari del 118 è stato trasferito presso l’ospedale di Pistoia. Il 49enne dopo un periodo in osservazione è stato dichiarato non in pericolo di vita.

