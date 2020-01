Marijuana ed eroina, oltre a 1300 euro in contanti: arrestati a Cascina

A Cascina i carabinieri, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto un 33enne di nazionalità tunisina ed una 24enne di nazionalità italiana per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari hanno controllati i due, sorpresi in atteggiamento sospetto; la perquisizione personale, estesa alla loro auto, ha consentito il sequestro di 4 involucri in cellophane contenenti poco più di 6 grammi di marijuana, altri 4 involucri contenenti poco più di 1 grammo di eroina ed 1 contenitore in plastica contenente semi di marijuana per quasi 14 grammi.

Rinvenuti inoltre la somma in contanti di € 1.360 ritenuta provento di attività di spaccio ed 1 pezzo di mannite oltre a materiale atto al confezionamento.

L’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza dell’Arma, mentre la donna è stata posta ai domiciliari. Stamane sono stati giudicati con rito direttissimo

