Giornata della Memoria, tre giorni per ricordare le vittime della Shoah

Il Circolo Arci di Montespertoli, la CGIL SPI, l'Auser con la collaborazione di Bibliamus hanno programmato tre giorni ricchi di eventi per ricordare le vittime dello Shoah.

Domenica 26 Gennaio alla Casa del Popolo Arci di Montespertoli

alle ore ore 18.00 ci sarà la presentazione del libro "L'emigrazione intellettuale dall'Italia Fascista. Studenti e studiosi ebrei dell'Università di Firenze in fuga all'estero" con Roberto de Philippis, Daniela Heimler e Patrizia Guarnieri.

A seguire ci sarà un apericena offerto dal bar della Casa di Riposo.

Appuntamento, infine, alle 21.00 con un momento di letture collettivo e alle 21.15 con la proiezione del film "L'onda".

Lunedì 27 Gennaio alle ore 18.00 si svolgeranno delle letture in Piazza del Popolo e alle ore 18.30 ci sarà l'inaugurazione dell'installazione "KMF" di Simone Armelani.

Successivamente musiche popolari per la libertà con Marlene Fuochi

Venerdì 31 Gennaio alla Casa del Popolo alle ore 21.15 ci sarà la proiezione del film "This must be the place".

Il Circolo Arci informa anche che dal 26 Gennaio al 2 Febbraio presso la Casa del Popolo si terrà l'esposizione di illustrazioni de "La rosa bianca" e "Storia di Erika" del maestro Roberto Innocenti.

Fonte: Sindaco di Montespertoli

