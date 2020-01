Morte Arafet Arfaoui, disposte nuove indagini: accolte le richieste della difesa

Saranno disposte ulteriori indagini per il caso della morte di Arafet Arfaoui, il trentenne di origine tunisina morto in un money transfer di Empoli in via Del Papa. La richiesta di opposizione presentata dal legale della famiglia, Giulio Conticelli, è stata accolta dal giudice Mancuso. Per cui figurano nel registro degli indagati per il reato di omicidio colposo 5 poliziotti, il medico e l'infermiera intervenuti nella notte del 17 gennaio 2019. Gli approfondimenti richiesti dal giudice dovranno riguardare la causa della morte di Arfaoui considerando "l'incidenza causale" del "mantenimento in posizione prona per circa quindici minuti, ammanettato alle mani e legato alle gambe, e tenuto fermo da tre poliziotti". Inoltre, il pm dovrà indagare anche sulle perizie medico-legali, "sull'utilizzo della corda con la quale sono state legate le gambe ad Arafet da parte dei due agenti di Polizia intervenuti per primi e alla condotta dei cinque poliziotti e del medico e dell'infermiere del 118".

