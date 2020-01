Non paga 76mila euro per impianto fotovoltaico e inganna giudice, denunciata

I carabinieri di Sansepolcro a conclusione delle relative indagini hanno denunciato un’imprenditrice del settore di energia rinnovabile, 40enne di Città di Castello, che con inganno, non rispettava il contratto stipulato con il committente per la fornitura di impianto fotovoltaico arrecando al committente stesso, residente in Valtiberina, un danno da 76.000 euro.

L'attività investigativa svolta dai militari operanti permetteva di accertare, oltretutto, che la donna, al fine di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in favore del danneggiato, presentava presso la Corte d'Appello di Perugia un’istanza alla quale vi allegava una visura palesemente erronea, falsa e fuorviante, con il fine di indurre il Giudice in errore e far sospendere cautelarmente esecutività della sentenza.

