Nuova edizione della Crociera Belvedere, tappa negli Emirati

È giunta alla terza edizione la Crociera Belvedere Spa organizzata esclusivamente per i suoi soci.

Quest’anno hanno aderito in 250 per la destinazione negli Emirati Arabi che ha toccato i porti di Dubai, Abu Dabhi, Kasab e Muscat. Un totale di 120 cabine occupate nella prestigiosa nave MSC Bellissima varata nel Marzo del 2019: nuovissima, ricca di ogni confort e dotata di Zoe, l’assistente virtuale pronta per portare servizi agli ospiti della nave.

Un appuntamento al quale i soci sono sempre più interessati proprio per l’opportunità di viaggiare in posti ambiti, supportati alla Agenzia Equipe Viaggi di Castelfranco di Sotto diretta da Simone Turini.

Anche quest’anno durante la navigazione si è svolto un momento di aggregazione nello Sky Lounge con i soci alla presenza del Sindaco Renzo Macelloni in rappresentanza del socio di maggioranza e del Presidente della società Silvano Crecchi.

In questa occasione il sindaco ha approfittato di questo momento pubblico per affrontare i temi della società, quelli trascorsi, ma soprattutto quelli futuri, lanciando l’idea di mettere in vendita azioni attraverso una OPV (offerta pubblica di vendita) ma con una grande attenzione rivolta alla questione del riacquisto da parte dello stesso Sistema Peccioli. Questa proposta permetterà a chi ha voglia di investire ragionevolmente una piccola parte dei propri risparmi, di procedere con la garanzia che c’è nel Sistema chi può riacquistare fin dove serve.

Questa iniziativa, come sopra ricordato, è partita in occasione del 20° anniversario dell’attività di Belvedere, ma in pochissimo tempo si è trasformata, in particolar modo per la comunità di Peccioli, in un vero e proprio evento sociale che coinvolge molti cittadini, permettendo a tante persone di ritrovarsi e di rafforzare legami sociali che pur abitando nello stesso luogo la quotidianità non permette di vivere.

Fonte: Ufficio stampa

