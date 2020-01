Nuovi incontri a Firenze per 'Il Consiglio comunale aperto ai ragazzi'

Il Presidente Luca Milani, con il vice presidente del Consiglio comunale Emanuele Cocollini, ha incontrato nel Salone de' Dugento le classi Quarta della scuola primaria parificata San Giovanni Battista (via di Ripoli) e Prima della scuola secondaria di primo grado Papini - San Brunone (Galluzzo). L'incontro fa parte del Progetto “Il Consiglio comunale aperto ai ragazzi” previsto nelle iniziative delle Chiavi della Città.

Gli argomenti che i ragazzi hanno discusso e votato sono stati molti: potenziamento piste ciclabili, stadio comunale a Firenze, tematiche ambientali come la riduzione dell'inquinamento e della plastica, la riduzione delle auto e l'implementazione della mobilità elettrica e ciclabile, aumentare la raccolta differenziata e potenziare il ritiro dei rifiuti nelle ore notturne, creare sempre più occasioni di pulizia condivisa dei giardini e delle aree gioco della città; piantare più alberi; aumentare le risorse per interventi di manutenzione delle strade per risolvere le molte buche che ci sono in città.

Gli studenti sono stati molto propositivi e interessati

“Palazzo Vecchio, come tutti gli edifici civici, è la casa comunale e quindi la casa di tutti i cittadini. Per questo è importante che piccoli e giovani cittadini familiarizzino con le Istituzioni cittadine; è un modo per sentirle più vicine sapere chi sono e cosa fanno. L'obiettivo è che crescendo – spiega il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – possano rivolgersi in modo propositivo e con fiducia alle istituzioni, consapevoli che troveranno sempre disponibilità, accoglienza ed attenzione”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze