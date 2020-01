Officina Narrativa, nasce il laboratorio di scrittura alla Casa del Popolo di Monterappoli a Empoli

Un laboratorio di scrittura per tutti coloro che hanno l'esigenza di raccontare e raccontarsi partendo dal proprio lavoro. Si chiama “Officina Narrativa” e verrà presentata martedì 28 gennaio alle 21.30 alla Casa del Popolo di Monterappoli, a Empoli. L'iniziativa, che andrà avanti tutti i martedì sera all'interno dei locali del circolo Arci della frazione, è stata promossa da Potere al Popolo Empolese Valdelsa.

Durante la presentazione di martedì prossimo saranno illustrati i dettagli del laboratorio, a cui possono partecipare tutte le persone interessate. Un'officina narrativa, appunto, attraverso la quale sarà possibile fermarsi per capire e dare una forma a quello che succede intorno e dentro ciascuno quando è impegnato nel proprio lavoro, in un momento sempre più segnato dall'erosione dei diritti e dal precariato.

Raccontare come antidoto alla propria solitudine e alla stanchezza da ritmo di produzione. Raccontare di sé e degli altri, degli uomini e delle donne con cui si condividono ore di dura fatica. Raccontare per attivare la solidarietà, per condividere uno spazio di riflessioni e rivendicazioni, per non arrendersi. Raccontare per incontrare altre storie, altre realtà, altri mondi attraverso la riappropriazione di uno strumento - quello della scrittura - in grado di far scavare nel proprio quotidiano per metterne in rilievo aspetti che portino a ripensarlo in modo completamente diverso.

Fonte: Assemblea Territoriale Potere al Popolo Empolese Valdelsa

