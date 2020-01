Orlando, Calabresi e D'Alema al Dem Festival: il programma di venerdì 24

Al Dem Festival di Empoli, che si svolge fino a domenica 26 gennaio al palazzo delle Esposizioni, domani, venerdì 24 gennaio, ci saranno ospiti di grande rilievo.

Si comincia alle 17.00 con Andrea Orlando, vicesegretario del Partito Democratico, che insieme all'assessore del comune di Empoli Valentina Torrini e a Eleonora Caponi e Laura Rimi della Conferenza delle donne democratiche, si confronterà sulla condizione e sul ruolo della donna nella società all'interno del dibattito 'Pole la donna permettisi di pareggiare con l'omo?'.

Mario Calabresi, già direttore de La Repubblica e la Stampa, alle 18.30 presenterà il suo ultimo libro 'La mattina dopo'; alle 21.15 dimostrazione di bridge, mentre alle 21.30 Massimo D'Alema, presidente della Fondazione Italianieuropei, il senatore Dario Parrini e la direttrice de La Nazione Agnese Pini terranno un dibattito sul tema 'Trent'anni dalla caduta del muro. Le promesse mancate della democrazia' e si interrogheranno sugli anni di storia che ci separano dalla caduta del muro per provare a capire il presente.

Alle 23.00 concerto del cantautore empolese Andrea Maestrelli suona Leonardo da Vinci.

Ricco anche il programma dei laboratori: alle 16.00 i bambini dai 3 ai 6 anni potranno giocare con immagini, parole e suoni a ritmo di jazz durante le "Fiabe jazz" a cura dell'associazione Empoli Jazz. Alle 17.00 si terrà "Vita da albero", un gioco di ruolo a squadre adatto a famiglie in cui si cerca di capire in modo semplice e divertente come vivono le piante a cura del Museo Paleontologico (6-12 anni). Infine alle 18.00, per i bambini dai 6 ai 12 anni, Francesco Bianchi terrà il laboratorio "Clown, un naso per (R)Esistere".

Tutti i laboratori sono gratuiti. È necessario una prenotazione al 3397956706.

Alle 17.00 per i più grandi in programma il torneo di Yu-Gi-Oh! a cura di Good Games Empoli.

Si potrà mangiare e bere al punto di ristoro. L’ingresso agli eventi è gratuito.

Il programma completo si trova su www.pdempoli.it.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

