Ponte di Marcignana, arriva il telecomando per gli autisti di bus

Il Ponte alla Motta (o ponte di Marcignana), sulla Sp 11 "Pisana per Fucecchio", che collega Marcignana (nel comune di Empoli) e Bassa (Cerreto Guidi), su disposizione dell'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze è stato riaperto lunedì 23 dicembre scorso, con limitazione di senso unico alternato e di passaggio ai mezzi di carico superiore ai 35 ql. Questa previsione di divieto non comprende i mezzi di Trasporto pubblico locale.

Come anticipato da un articolo di gonews.it degli scorsi giorni, per favorire un corretto passaggio dei mezzi sono stati allestiti semafori e gli autisti che effettuano il Tpl sono stati dotati, dalla scorsa settimana, di un telecomando per poter accedere al ponte e attraversarlo, con specifica che quando scatta il verde esso vale solo per i mezzi Tpl e che sono dunque vietati incolonnamenti di autoveicoli dietro di essi. Il controllo delle disposizioni spetta alla polizia municipale di competenza territoriale e per favorirne l'azione gli uffici della Viabilità della Città Metropolitana hanno concordato il montaggio di telecamere adeguate per verificare che non vi siano violazioni (nel qual caso scatterebbe la sanzione).

Nella scorsa settimana, venerdì, sono state fatte le prove di telecomando con i mezzi Tpl che hanno avuto esito positivo.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Empoli