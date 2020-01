Regionali 2020, Irene Galletti è la candidata del M5S

Irene Galletti è la candidata del M5S alle prossime elezioni regionali in Toscana. La consigliera regionale, al ballottaggio con il capogruppo Giannarelli sul portale Rousseau, ha ottenuto 859 voti, pari al 57,1%, mentre lo sfidante ha raccolto 646 voti, il 42,9%. La votazione si p svolta oggi dalle ore 10 alle 19, si votava anche per le altre regioni..

Nel corso delle due giornate di voto, primo e secondo turno, si legge sul blog, "sono state espresse complessivamente 9.605 preferenze (4.456 nella prima giornata di voto e 5.149 nella giornata di oggi) da parte degli aventi diritto al voto residenti nelle tre regioni".

Queste le prime parole da candidata di Galletti: "Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e sento forte la responsabilità di questo consenso. Davanti abbiamo una doppia sfida: quella di rifondare il nostro Movimento, ma anche una Toscana da curare per l'ambiente, per la sanità e molto altro ancora e il M5S è pronto a offrire ai cittadini le sue proposte per voltare pagina".

Galletti è così la seconda candidata ufficiale alle prossime regionali toscane dopo Eugenio Giani.

