Scuola media Fermi, lavori conclusi con 2 mesi d'anticipo

Ponteggi smontati con due mesi d’anticipo rispetto al cronoprogramma alla scuola media Fermi di via Leoncavallo, dopo la conclusione dei lavori per il rifacimento della copertura e delle facciate dell’edificio scolastico. Lo smontaggio dei ponteggi è terminato mercoledì 22 gennaio 2020, mentre il termine dei lavori era fissato per l’ultima settimana di marzo. Come intervento migliorativo deciso in corso d’opera, rispetto a quanto previsto inizialmente durante i lavori è stata riorganizzata l’accessibilità all’ingresso principale.

In base al progetto redatto dai tecnici del Comune, per la copertura è stato completamente rifatto il manto di copertura con la posa di uno strato di guaina bituminosa con finitura ardesiata e l’isolamento termico in rispetto alle norme in materia di rendimento energetico; è stato inoltre rinnovato il manto di copertura della palestra con la posa di un ulteriore strato di guaina.

Per quanto riguarda gli interventi sulle facciate esterne, sono state completamente rifatte con l’eliminazione delle parti di intonaco deteriorato e la realizzazione di nuovo intonaco e tinteggiatura finale delle pareti, con prodotti che garantiscono una buona traspirabilità e tenuta nel tempo. L’intervento è stato realizzato dalla ditta aggiudicataria Oplonde srl con sede a Campi Bisenzio, con un importo per i lavori al netto del ribasso d'asta di 612.370 euro iva inclusa.

“E’ una buona notizia, è un altro importante intervento per le scuole che si conclude – dice l’assessora alla Pubblica istruzione Ivana Palomba – investiamo con convinzione in edilizia scolastica, l’obiettivo del Comune è quello di avere ambienti scolastici sempre migliori e in linea con gli standard educativi e didattici che caratterizzano la nostra città: ogni risorsa investita nella scuola è un impegno concreto per il futuro delle nuove generazioni e di tutta la comunità”.

L’edificio scolastico – 3000 metri quadri di superficie coperta e un resede di pertinenza di 4700 metri quadri - si trova in un’area in angolo tra le vie Leoncavallo e Pantin ed è costituito da più corpi di fabbrica articolati e contigui, costruiti in fasi successive tra gli anni 1969 e 1976.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Scandicci