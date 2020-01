Segnaletica orizzontale, al via i lavori su tutto il territorio

Sono iniziati questa mattina gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale di varie strade e piazze del territorio comunale. Le opere, dal costo di circa 20mila euro, saranno realizzate secondo precise indicazioni segnalate dal comando della Polizia municipale di Carmignano e proseguiranno seguendo alcune priorità.

“Una serie di lavori – ha precisato il sindaco Edoardo Prestanti - resi necessari per garantire una maggior sicurezza per veicoli e pedoni. Ed è proprio per questo che andiamo ad intervenire prima di tutto sui punti nevralgici per la viabilità e nelle strade più pericolose”.

Gli interventi sono partiti oggi dal capoluogo Carmignano con il rifacimento degli stalli per gli invalidi e delle strisce pedonali. Si sposteranno poi a Comeana e, a seguire, nelle varie frazioni del territorio. Per prima cosa verranno ridisegnati gli spazi per gli invalidi e gli attraversamenti pedonali e quelli rialzati presenti nelle strade più transitate, in quanto deteriorati dal tempo e dall’usura e quindi poco visibili; poi si procederà con il rifacimento della segnaletica di demarcazione della carreggiata, dagli stop alle strisce di margine e di mezzeria. I tratti della viabilità sui quali è stata verificata una particolare criticità verranno inoltre segnalati con un’apposita vernice altamente visibile. Alla fine dell’anno è previsto un secondo intervento di rifacimento della segnaletica orizzontale anche in altre strade del territorio.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

