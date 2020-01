Senza soldi pensa di dover pagare per il parto, mamma lascia l'ospedale

Senza denaro, temeva di dover pagare il parto cesario a cui doveva essere sottoposta, così ha deciso di allontanarsi dall'ospedale senza dir niente. È accaduto ieri in un ospedale di Firenze. A ritrovare la donna sono stati gli agenti della Questura poco dopo che l'hanno rassicurata sul fatto che non era previsto alcun ticket da pagare. La donna ha partorito oggi. Da quanto appreso l'accaduto sarebbe conseguenza di una incomprensione linguistica: la donna, originaria dell'Est Europa, parlando col personale, avrebbe erroneamente capito che avrebbe dovuto pagare per l'intervento, quindi è fuggita. La polizia l'ha rintracciato in un albergo nella immediata periferia della città, domicilio che la donna aveva comunicato in ospedale. Una volta riportata in ospedale la donna ha tentato nuovamente di allontanarsi dopo aver firmato le dimissioni, dicendo ai poliziotti che alle 20,30 si sarebbe imbarcata su un volo per il suo paese d'origine, e mostrando anche i biglietti aerei, forse credendo ancora di dover pagare un ticket. Poi ci avrebbe ripensato facendo partorire il bimbo in ospedale.

