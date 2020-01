Appartamento domotico per persone con disabilità, la 'smart home' arriva a Empoli

Realizzare un appartamento domotico adatto alle esigenze delle persone con disabilità motoria è possibile. Domani, venerdì 24 gennaio, alle ore 15, nei locali dell’Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa, in via delle Fiascaie, in Empoli, sarà firmato il protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Asl centro, Società della Salute Empolese Valdarno-Valdelsa e l’associazione “Vorreiprendereiltreno” onlus di Jacopo Melio, per realizzare appunto una “smart home”.

In occasione della firma, il presidente Enrico Rossi, l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, insieme ai firmatari del documento d’intesa, incontreranno i giornalisti per illustrare il progetto. Saranno presenti, fra gli altri, i sindaci dei Comuni di Empoli e di Fucecchio Brenda Barnini e Alessio Spinelli.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli