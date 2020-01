Torna Expomove, la prima fiera in Italia sulla mobilità elettrica e sostenibile

EXPOMOVE 2020 si aprirà il 6 maggio al Salone dei Cinquecento nel Palazzo Vecchio a Firenze con un prestigioso convegno internazionale sullo stato dell’arte della mobilità elettrica e sostenibile in Italia. Da giovedì 7 a sabato 9 maggio addetti ai lavori, portatori di interesse e curiosi potranno partecipare alla manifestazione fieristica alla Fortezza da Basso. L’ingresso è gratuito.

La cosiddetta “mobilità futura” sarà rappresentata a 360 gradi, dall’industria automobilistica, alla filiera dei produttori di componenti, al trasporto pubblico fino al servizio merci. Cinque i focus principali attorno ai quali sarà costruito l’evento: mobilità privata, mobilità leggera & ultimo miglio, servizi pubblici & merci, sharing mobility, componentistica & tecnologia.

Già confermate le collaborazioni della scorsa edizione a cui si aggiungono nuove sinergie con autorevoli partner di livello nazionale e internazionale, che hanno mostrato notevole interesse per la manifestazione fieristica.

EXPOMOVE 2020, con oltre 9.000 mq di esposizione considerati sia gli spazi interni che esterni, sarà un importante palcoscenico per discutere di un mercato in forte espansione che viaggia velocissimamente in termini di nuove tecnologie e diversificate opportunità. Particolarmente ampia la sezione convegnistica, altro punto di forza dell’evento, con ben 4 spazi a disposizione: due sale dedicate a cui se ne aggiungono altre due collocate in aree specifiche dei padiglioni.

“Il processo di internazionalizzazione avviato da EXPOMOVE – ha detto Antonio Ferro, Presidente di EXPOMOVE – è fondamentale per il panorama industriale italiano: l’Italia è tra i paesi che ospita il maggior numero di aziende specializzate nella produzione di componentistica nel settore “mobilità”. Partecipare all’evento fieristico, pertanto, sarà un’opportunità da non perdere per incontrare tutti gli stakeholder fondamentali nazionali e internazionali. Questa per noi è la prima vera edizione. Quella dello scorso anno è stata un banco di prova, un’esperienza per capire come valorizzare al meglio le esigenze e le richieste dei nostri portatori di interesse. Un’esperienza di crescita e formante che ci ha portato a scegliere come partner, tra le numerose richieste, la Fiera di Hannover perché riteniamo che sia la scelta più vicina alla nostra idea di sviluppo e con la quale sicuramente condividiamo la mission”.

“Parte oggi questo nuovo progetto – ha commentato Andreas Züge, Direttore Generale della filiale italiana di Deutsche Messe AG, Fiera di Hannover – dove possiamo contribuire attivamente al successo sfruttando la nostra pluriennale esperienza nell’organizzazione di eventi dedicati alla mobilità, alla digitalizzazione ed all’urbanistica. Con EXPOMOVE abbiamo trovato un partner con il quale creare tante sinergie positive; siamo certi del successo di questa manifestazione fieristica e ci impegneremo per far in modo che Firenze diventi presto l’appuntamento più atteso del settore”.

