Trenta Giorni di nave a vapore, i Vincanto cantano l’emigrazione italiana presso l’associazione Prima Materia

Continua la rassegna “Moment Musicaux”, organizzata dall’associazione Prima Materia di San Quirico in Collina (Montespertoli). Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 l’associazione apre la sua rassegna alla musica popolare italiana con tre concerti tenuti da tre gruppi di musicisti professionisti che da anni lavorano appassionatamente su questi repertori.

I concerti saranno tutti ad ingresso libero e saranno seguiti da un apericena al costo di 10 euro (25 euro nucleo familiare composto da più di due persone, bambini sotto i 12 anni grati, è gradita prenotazione scrivendo a ilariasavini@gmail.com).

Domenica 26 Gennaio ore 18:00 ci sarà la prima delle tre serate dedicate alla musica di tradizione orale italiana, che vedrà sul palco di Prima Materia (presso la sede dell’associazione in via di Poppiano 100 a San Quirico in Collina) il gruppo Vincanto. Il gruppo, composto da Ilaria Savini alla voce, Alessandro Cei alla chitarra e Simone Faraoni alla fisarmonica, proporrà lo spettacolo Trenta giorni di nave a vapore, dedicato ai canti dei migranti italiani tra ottocento e novecento.

I Vincanto, attraverso canti e letture, guideranno il pubblico attraverso il mondo povero e doloroso di chi era costretto a partire, spesso per non tornare. Un viaggio in un passato assai vicino, ma troppo spesso dimenticato. Il concerto si muove attraverso i canti che i migranti italiani crearono per raccontare la loro condizione e ripercorre varie tappe dell’emigrazione italiana: quella legata a lavori stagionali (mondine, carbonai, pastori), quella ottocentesca oltralpe, quella quasi sempre definitiva oltreoceano, fino agli anni sessanta e settanta del novecento. I canti saranno tenuti insieme da testimonianze di operatori ed anziani residenti nelle RSA toscane ex migranti, da testi che raccontano il razzismo anti-italiano nella ricerca di Gian Antonio Stella, dai dati di una recente ricerca sociologica svolta da Marco Omizzolo sul bracciantato agricolo in provincia di Latina e infine dalle parole di Gianni Rodari, che nella sua Grammatica della fantasia ci ricorda che gli errori più grandi non stanno nei verbi, ma nelle cose.

I Vincanto sono un trio formatosi nel 2003 e dedito alla ricerca e alla riproposta della musica di tradizione orale italiana, con all’attivo centinaia di concerti in Italia e all'estero, un libro-cd, due dvd, due dischi autoprodotti, diversi spettacoli a tema e molte collaborazioni con gruppi o associazioni dediti alla valorizzazione del canto popolare o della storia locale, oltre che con attori e compagnie teatrali; il gruppo tiene anche regolarmente laboratori sul canto popolare italiano rivolti a bambini, ragazzi e adulti. Per info: www.primamateria.it www.vincantomusica.it

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montespertoli