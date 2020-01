Viabilità della Metrocittà, Carpini e Falchi: "Accantonare soluzioni di breve periodo"

"Una situazione insostenibile", è questo il quadro che traccia "un lavoro di analisi, culminato con la partecipazione ad una seduta dedicata della commissione Controllo e Garanzia che il nostro gruppo consiliare porta avanti ormai da settimane sulle manutenzioni stradali della viabilità di competenza della Città Metropolitana". Per i consiglieri metropolitana Enrico Carpini e Lorenzo Falchi, del gruppo Territori Beni Comuni, "alcune zone come il Mugello ed il Valdarno, nel 2019, non hanno visto alcun fondo ordinario speso per la manutenzione, altre come l’Alto Mugello si sono dovute accontentare di una parte di quelli previsti. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: frane non sanate, guardrail insufficienti e limitazioni di velocità inspiegabili".

L’ente soffre di "una carenza di personale ormai patologica, nella quale ai limiti imposti dalle politiche di austerità, si somma la difficoltà a garantire anche il semplice turn over per la mancanza di concorsi e graduatorie disponibili. A tal proposito non possiamo non ricordare quando nel 2018 denunciammo come il ricorso al lavoro interinale per la copertura di carenze organiche strutturali fosse, oltre che del tutto fuori luogo e dispendioso, anche poco lungimirante".

In questa situazione, "la scelta del Sindaco Metropolitano Nardella di spacchettare le deleghe concernenti la viabilità tra i Sindaci dei vari territori, non aiuta ad avere quella visione d’insieme indispensabile in questa fare per far fronte alle difficoltà dovute al depauperamento delle capacità operative della Città Metropolitana. Chiediamo un intervento politico immediato, che accantonando le soluzioni di breve periodo, dia risorse e metta la struttura in condizione di spenderle adeguatamente per il miglioramento della viabilità provinciale e regionale".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

