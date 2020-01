Vibac, produzione fermata: atteso Rossi all'assemblea

Si è fermata la produzione alla Vibac di Mercatale di Vinci. Da questa mattina i 120 dipendenti a rischio mobilità dello stabilimento per cui è stata annunciata la chiusura non produrranno più nastri adesivi. Ad annunciarlo è Giuseppe Dentato della Filctem-Cgil, incaricato di seguire la vertenza nata negli scorsi giorni. L'attività da ieri sera è stata interrotta per ragioni di sicurezza, solo le persone deputate ai lavori sono state fatte entrare fino a nuova comunicazione, spiega Dentato. Domani ci sarà un'assemblea davanti i cancelli della strada provinciale dove ha sede l'azienda dalle 13 alle 16. È previsto l'arrivo del presidente della Regione Enrico Rossi.

