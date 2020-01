Al Roncalli le assemblee della trasparenza per le famiglie delle future classi prime

Scadono il 31 gennaio le iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2020/2021 e l’IIS Roncalli di Poggibonsi, per aiutare le famiglie che intendono iscrivere i propri figli nell’istituto, apre le porte invitando tutti i genitori interessati a partecipare, sabato 25 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30, alle assemblee della trasparenza. Gli incontri si svolgeranno in orari diversi a seconda degli indirizzi, tra le 9.30 e le 12.30, e saranno momenti in cui verrà presentato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto e in cui verrà fornito supporto e aiuto per le iscrizioni.

“La nostra è una scuola inclusiva, innovativa, aperta alle studentesse, agli studenti, alle famiglie, al territorio- commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- In questo senso le assemblee della trasparenza sono importanti per divulgare la nostra offerta formativa e rendere più consapevoli le famiglie e gli studenti della propria scelta. Saremo inoltre a disposizione per fornire un aiuto nella compilazione della domanda che va fatta online su www.istruzione.it nell’apposita sezione iscrizioni.”

Le assemblee saranno suddivise per indirizzo. Al plesso Sarrocchi alle 9.30 si terrà l’assemblea per il corso di Meccanica, alle 10.30 per Elettronica, alle 11.30 per il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. Nel plesso Roncalli alle 9.30 Turismo, alle 10.30 Costruzione Ambiente e Territorio, alle 11.30 Economico.

Tutte le informazioni sull’istituto Roncalli sono presenti nel sito www.iisroncalli.edu.it. Per richiesta di chiarimenti/approfondimenti: dirigente@iisroncalli.edu.it

Fonte: Ufficio Stampa

