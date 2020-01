Al via l'indagine di soddisfazione della Fucecchio Servizi Srl

Capire il grado di soddisfazione degli utenti per calibrare i servizi andando sempre più incontro alle esigenze dei cittadini. È questo l'obiettivo dell'indagine di soddisfazione che la Fucecchio Servizi Srl, società in house del Comune di Fucecchio, lancerà in questi giorni. Dei tre servizi pubblici in gestione all'azienda (farmacia comunale, servizio mensa e servizio trasporto scolastico), saranno sottoposti all'indagine la gestione della farmacia e del trasporto scolastico, mentre non verrà preso in considerazione il servizio mensa poiché la qualità dei pasti scolastici viene già valutata da un'apposita Commissione Mensa composta da esperti e genitori.

Contestualmente al lancio dell'indagine di soddisfazione la Fucecchio Servizi presenterà anche il nuovo logo che contraddistinguerà l'azienda e che dai prossimi giorni campeggerà sul materiale informativo prodotto dalla società.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

