Collegamento scuole-palestre, interpellanza di Ferraro (Lega)

Poiché il servizio di collegamento fra le scuole superiori di San Miniato (ITC e Liceo) e palestre esterne - entrambi i plessi non hanno alcuna struttura di tale tipo - comporta un costo per la Provincia (anche per il Comune?) significativo, come un costo per la Provincia (Comune?) comporta pure l'utilizzo da parte degli studenti di certe strutture sportive (pista di atletica di Fontevivo?) abbiamo rivolto la interpellanza che si trova qui, per avere notizie su tali oneri.

Poiché la nuova palestra che il Comune di San Miniato vuole realizzare in località Fontevivo è stata "promessa" a società sportive, riteniamo che il Sindaco di San Miniato debba chiarire se un eventuale suo utilizzo da parte degli studenti delle scuole (per svolgere le ore di ginnastica) sia possibile, e se ciò fosse possibile se tale uso avrà un costo a carico della Provincia o del Comune.

Roberto Ferraro, Lega San Miniato

