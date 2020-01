Dem Festival, un occhio sulle Regionali. Nardella: "Giani faccia campagna all'attacco con discontinuità"

In occasione dell’incontro “Le città Italiane…e il PD allora?” tenutosi ieri al Dem Festival di Empoli sono intervenuti il sindaco di Empoli Brenda Barnini e il sindaco di Firenze Dario Nardella. Ad entrambi è stato chiesta la loro opinione sulla’attuale campagna elettorale del Pd in Toscana e sul loro candidato Eugenio Giani. "La campagna elettorale sarà estremamente impegnativa - risponde il sindaco di Empoli - credo che essere arrivati al risultato di avere un candidato unitario che mette assieme oltre a tutto il Pd tutto il centrosinistra sia un punto di partenza importante e adesso non dobbiamo sottovalutare niente”. Nardella invece ha voluto dare un suggerimento all’alleato: "Do un consiglio a Eugenio: di fare una campagna tutta all’attacco anche con qualche elemento coraggioso di discontinuità rispetto al passato, con apertura alla società civile".

Di seguito una carrellata di foto dalla prima serata del Dem Festival.

Tutte le notizie di Empoli