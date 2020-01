Droga, sorpreso mentre vendeva droga: arrestato

Arrestato un 36enne a Montemurlo per spaccio e possesso di cocaina. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri del comando provinciale di Prato mentre vendeva la droga ad un cittadino Pratese. Sempre a Montemurlo è stato tratto in arresto un 30enne, scoperto mentre nascondeva 8 involucri di marijuana dietro una siepe. Infine è stato fermato anche uno spacciatore marocchino a San Giorgio a Colonica a seguito di un pedinamento dei militari, che lo hanno trovato in possesso di hashish e marijuana con fine spaccio.

