Due giorni a secco a Empoli, previste autobotti nel centro città

Acque SpA comunica che, per lavori sulla rete idrica nel Comune di Empoli, si verificheranno le seguenti interruzioni idriche:

- Martedì 28 gennaio dalle ore 8:30 alle 16 nelle vie Benozzo Gozzoli, Duccio da Boninsegna, Bruno Buozzi (nel tratto compreso tra i civici 102 e 108), Jacopo della Quercia (nei tratti compresi tra i civici 14 - 84 e 29 - 97) e Raffaello Sanzio (nei tratti compresi tra i civici 23 - 59 e 54 - 104). Per limitare i disagi agli utenti, verrà allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo tramite un’autobotte posizionata nell'area parcheggio posta tra le vie Jacopo della Quercia e Donatello.

- Mercoledì 29 gennaio dalle ore 8:30 alle 16 nelle vie Ammannati, Baccio da Montelupo, Brunelleschi (nel tratto compreso tra i civici 88 - 142 e 85 - 119) e Dupré (nel tratto compreso tra i civici 18 - 58 e 35 - 77). Per limitare i disagi agli utenti, verrà allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo tramite un’autobotte posizionata nell'area parcheggio nei pressi della locale scuola in via Baccio da Montelupo.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa

