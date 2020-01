Fiaccolata a Pisa a sostegno di Giulio Regeni

Il 25 gennaio, a Pisa, il Gruppo 010 – Pisa di Amnesty International Italia e l’Associazione dei Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI) di Pisa promuovono una fiaccolata per ricordare Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso in Egitto 2 anni fa.

Erano le 19.41 di circa 4 anni fa, quando Giulio Regeni, giovane ricercatore in missione in Egitto, a Il Cairo, inviò quello che sarebbe stato il suo ultimo sms. Da lì a poco, sarebbe stato sequestrato, torturato, e ucciso.

Da allora, indagini lacunose e continui depistaggi stanno impedendo alla famiglia di Giulio di conoscere la verità e di ricevere giustizia. Le autorità egiziane si ostinano a non rendere noti i nomi di chi ha ordinato, di chi ha eseguito, di chi ha coperto e ancora copre il sequestro, la tortura e l’omicidio di Giulio. Di contro, i diversi governi italiani che si sono succeduti non sono stati in grado di esercitare quella pressione necessaria a raggiungere lo scopo.

Per questo, dopo 4 anni, ci ritroveremo insieme all' ADI Pisa e a tutti coloro che vorranno ad accendere una candela per Giulio, una luce che chiede ancora verità e giustizia, per lui e per la sua famiglia, che vogliamo stringere in un forte abbraccio.

La manifestazione si svolgerà a partire dalle ore 19 presso Piazza Garibaldi a Pisa, con interventi da parte di Amnesty International Pisa, ADI Pisa e tutte le associazioni, singoli e/o istituzioni che vorranno intervenire. Alle 19.41 accenderemo le nostre candele, in segno di vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni e per dire che nessuno si tirerà indietro, nessuno si fermerà fino a quando non avremo la verità. Per maggiori informazioni, https://www.amnesty.it/4annisenzagiulio/.

Gruppo 010 – Pisa di Amnesty International Italia

Tutte le notizie di Pisa