Fondazione ANT, prevenzione oncologica gratuita con progetto melanoma a Campi Bisenzio

Anche a Campi Bisenzio sarà possibile, quest’anno, accedere alle visite gratuite di prevenzione oncologica del Progetto Melanoma di Fondazione ANT.

Con questo progetto, ANT offre visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia per la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche, ai cittadini.

Il progetto si colloca nell’ambito delle campagne di prevenzione oncologica gratuita che Fondazione ANT ha attivato in tutta Italia fin dal 2004 e in Toscana a partire dal 2007.

Venerdì 8 e venerdì 15 febbraio saranno disponibili 60 visite dermatologiche gratuite per i cittadini residenti nel Comune di Campi Bisenzio, che si terranno presso lo Studio Medico Botticelli, in Via Raffaello Sanzio 24, a Campi Bisenzio.

Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione, chiamando il n.3490693571, soltanto in orario 9,30-13,00. Le prenotazioni andranno dal 27 al 31 gennaio, esclusi weekend e salvo esaurimento posti prima della data di conclusione.

L’iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione della Sezione Soci Campi Bisenzio di Unicoop Firenze e di Farmapiana.

Per conoscere il calendario mensile delle visite di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT in Toscana, è possibile visitare la sezione Prevenzione del sito ant.it/toscana.

