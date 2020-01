Fuga di gas, intervento urgente in un sottopasso a Firenze

Per una fuga di gas, da stasera alle 21 prenderà il via un intervento urgente di Toscana Energia nel sottopasso tra viale Fratelli Rosselli e viale Strozzi. I lavori proseguiranno ad oltranza fino alle 13 di domani e, nel caso non fossero terminati, verrà effettuato un ripristino provvisorio con un lamierone per la concomitanza della partita Fiorentina-Genoa in programma allo stadio dalle 18. In questo caso i lavori riprenderanno domani sera dopo la partita per andare avanti nella giornata di domenica.

