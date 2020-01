Gazebo della Lega contro Nardella a Firenze

" Sabato 25 e domenica 26 gennaio sarà possibile recarsi presso i gazebo organizzati dalla Lega di Firenze per sottoscrivere la campagna " Ripuliamo Firenze, Nardella a casa"; un grande momento di confronto e di incontro con la cittadinanza, per una seria riflessione sulle condizioni nelle quali è stata ridotta Firenze, dalla sconsideratezza dell'amministrazione attuale".

Dichiara il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni insieme al gruppo consiliare Fiorentino. " Presso i nostri gazebo saranno presenti le figure istituzionali, soprattutto gli eletti in comune e nei quartieri per ascoltare le persone e portare avanti una campagna per il ripristino della legalità, contro il degrado, l'abusivismo, per una Firenze sicura e per mettere l'amministrazione comunale di fronte alle proprie responsabilità. Ci aspettiamo una partecipazione numerosa da parte dei fiorentini"

Fonte: Lega Firenze

