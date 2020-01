Giornata della Memoria, riflessione e incontri per l'I.C. Capraia e Limite

Interessante e fruttuosa mattinata quella di oggi alla Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite.

In preparazione alla Giornata della Memoria (27 gennaio) il Dirigente Scolastico, dottoressa Angela Di Donato, e le insegnanti di Lettere hanno organizzato per le ragazze e i ragazzi delle classi III una mattinata di riflessione sulle tematiche della Memoria, la Legalità e la lotta alle discriminazioni.

Il Dirigente ha aperto l’incontro leggendo ai ragazzi un passo tratto da una lettera scritta ad un insegnante da un sopravvissuto di un campo di concentramento: dopo aver ”visto ciò che nessun essere umano dovrebbe mai vedere“, l’ex deportato sente di dover dare un consiglio a tutti i docenti, affinché il loro lavoro possa “rendere i nostri figli più umani».

Sono quindi scaturite riflessioni sul compito della scuola, che è aiutare i giovani a diventare donne e uomini consapevoli e responsabili.

Successivamente Edoardo Antonini, storico e giornalista, ha approfondito con i ragazzi il periodo storico che ha generato le discriminazioni e le deportazioni, con un interessante excursus sugli aspetti della quotidianità inevitabilmente compromessi dal regime nazi-fascista.

Commovente è stato l’intervento di Alberto Michelucci (presidente dell’ANED di Empoli e genero di un deportato a Mauthausen) che ha raccontato ai ragazzi l’orrore dell’esperienza in un campo di concentramento.

All’incontro ha partecipato anche il Sindaco di Capraia e Limite, Alessandro Giunti, che ha ribadito l’importanza di celebrare la Giornata della Memoria, soprattutto nelle scuole.

