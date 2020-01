Giorno della Memoria, le iniziative nel comune di Palaia

Palaia si prepara a ricordare le vittime dell'olocausto. In vista del Giorno della Memoria, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'associazione culturale “Mimesis”, ha promosso alcuni eventi destinati agli studenti delle scuole del territorio. Il primo appuntamento sarà martedì 28 gennaio con lo spettacolo teatrale intitolato “Giacere sul fondo”, dedicato alla scuola secondaria di primo grado “A. Pisano” al teatro “Don G.Vegni” a Palaia alle ore 10;00. Un secondo spettacolo, dal titolo “Le stelle stanno in cielo”, dedicato alle scuole primarie del Comune, si svolgerà invece nella mattina di mercoledì 29 gennaio alla scuola “Don Milani” di Palaia e alla scuola “L. Da Vinci” di Forcoli. «Il Giorno della Memoria – afferma il sindaco Marco Gherardini – è una data importante per ricordare anche insieme ai più giovani l'abominio dei campi di concentramento. Negli ultimi anni – prosegue il sindaco – si sta assistendo ad una crescente spirale dei fenomeni di odio, intolleranza, razzismo, antisemitismo e neofascismo. Il Consiglio Comunale di Palaia nelle settimane scorse ha approvato all’unanimità una mozione per rafforzare le azioni di sensibilizzazione, valorizzazione e divulgazione della Memoria e della Storia del Novecento, esprimendo anche solidarietà alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta alle persecuzioni nazifasciste, per i recenti atti ostili compiuti nei suoi confronti. Il Comune di Palaia – continua Gherardini – da anni si impegna nelle scuole e nelle manifestazioni pubbliche nel portare avanti una lotta contro l’odio vicina a quella incarnata dalla senatrice e il Consiglio Comunale ha giustamente voluto sottolineare con la mozione approvata il valore di una convivenza gentile, basata sull’ascolto, sull’importanza delle parole e fondata sul rispetto delle persone e delle idee». Nel programma comunale delle iniziative in occasione del Giorno della Memoria 2020, sabato 25 gennaio a partire dalle 21;15 al Museo di Montefoscoli prevista anche un’iniziativa pubblica dal titolo “Tra memoria e prospettiva” organizzata dall’Associazione Museo della Civiltà Contadina.

Fonte: Comune di Palaia - Ufficio Stampa

