Guardia medica in orario notturno, Asl: "Nessun cambiamento nell'orario di servizio"

In risposta alle dichiarazioni della Federazione dei medici di medicina generale, che ha annunciato una modifica del servizio nell'orario notturno per le urgenze, nei territori di competenza, ovvero Firenze, Empoli, Prato e Pistoia, la Asl Toscana Centro fa sapere che il servizio notturno, festivo e prefestivo resta invariato.

L’Azienda assicura che il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) proseguirà con le consuete modalità e cioè in orario notturno fino alle 8 la mattina e anche diurno nei festivi e prefestivi. L’Accordo siglato con le organizzazioni sindacali della Medicina generale da parte della Asl Toscana centro nel dicembre scorso, non prevede alcun cambiamento nell’orario del servizio.

Riguardo all’organizzazione della continuità assistenziale in modalità h16, tale possibilità prevista dall’Accordo regionale del 2012 ma non ancora recepita a livello nazionale, non potrebbe mai essere attivata senza l’approvazione preventiva a livello regionale e senza essere concordata e condivisa con le istituzioni interessate e con tutte le parti sindacali.

Le affermazioni uscite sulla stampa relative all’attuazione di una sperimentazione h 16 già a decorrere da febbraio 2020, sono dunque prive di fondamento e costituiscono espressione unilaterale da parte di un sindacato dei medici di medicina generale. All’ordine del giorno del prossimo incontro con le parti sindacali previsto per il 5 febbraio, sarà discusso il regolamento del servizio di continuità assistenziale con l’attuale articolazione oraria.

Riguardo alle Case della Salute, l’Azienda ribadisce gli impegni e gli investimenti assunti sia per quanto finora realizzato sia per i progetti di nuove Case della Salute in fase di attuazione, già a partire dal 2020.

