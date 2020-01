I Tenenti Cosimo Friolo e Giuseppe Vignola promossi Capitani

I Tenenti Cosimo Friolo e Giuseppe Vignola, rispettivamente Comandanti dei Nuclei Operativi e Radiomobili delle Compagnie Carabinieri di Pistoia e di Montecatini Terme, sono stati promossi al grado di Capitano.

Il Capitano Friolo, 40 anni, sposato e padre di due bimbi, è giunto a Pistoia nel settembre del 2014, al termine della frequenza del 54° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Dopo il conseguimento della Laurea Specialistica in “Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali” presso l’Università degli Studi di Firenze, frequenta il corso biennale “Allievi Marescialli”, prestando servizio presso la Stazione Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa e prima ancora, da Carabiniere, presso la Stazione Carabinieri di Corleone.

Nel corso di questi anni, al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della città di Pistoia, ha svolto numerose indagini per delitti di varia natura, ottenendo importanti risultati nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e in materia di reati predatori contro il patrimonio anche in danno delle aziende vivaistiche del circondario.

Attualmente il Capitano Friolo, oltre al proprio incarico, regge in sede vacante anche il Comando della Compagnia di Pistoia, poiché il titolare si trova in missione all’estero.

Il Capitano Vignola, 33 anni, sposato, è giunto a Montecatini Terme nel settembre del 2014, anche lui al termine della frequenza del 54° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Dopo il conseguimento della Laurea Specialistica in “Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali” presso l’Università degli Studi di “Roma – Tre”, frequenta

il corso biennale “Allievi Marescialli”, prestando servizio presso l’8° Reggimento “Lazio” e la Stazione Carabinieri di “Roma-Trionfale”.

Nel corso di questi anni, al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della città termale, ha svolto numerose indagini per delitti di varia natura, ottenendo importanti risultati nel contrasto al fenomeno dei reati predatori e di quelli contro la persona”.

