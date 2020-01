Autotreno contro casa dopo incidente, struttura evacuata

I vigili del fuoco del comando di Lucca stanno intervenendo dalle 5.25 circa di questa mattina a Gragnano di Capannori, in via Pesciatina, per la rimozione di un mezzo pesante finito contro una abitazione a seguito di un incidente stradale avvenuto con una vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 3 persone che sono state prese in carico dal personale sanitario del 118 e trasportate per le cure del caso all'ospedale di Lucca. Il mezzo pesante finito contro l'abitazione ha compromesso la struttura che è stata evacuata. Le persone che si trovavano all'interno non sono state coinvolte. Al momento si sta provvedendo alla rimozione del mezzo e la strada risulta momentaneamente chiusa al traffico. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e personale dell'azienda del gas, che ha provveduto alla chiusura di alcuni contatori interessati da una perdita.

Tutte le notizie di Capannori