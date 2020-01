Laura Garbin riceve il Premio Letterario La Ginestra per "La stanza segreta della felicità"

La favola per Laura Garbin continua. La scrittrice montemurlese riceverà oggi alle 17.30, presso l’auditorium dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, a Firenze, un prestigioso riconoscimento per il suo racconto inedito intitolato “La stanza segreta della felicità”: il Diploma di Merito da parte della Commissione del Premio Letterario La Ginestra, promosso dal Centro Culturale Fonte Aretusa.

Certamente il 2019 è stato un anno favoloso per l’autrice del libro “Storie del Bosco” edito da Atelier: l’opera sta riscuotendo, oltre al gradimento del pubblico, anche positivi risultati in termini commerciali. L’Amministrazione Comunale di Montemurlo, inoltre, sta valutando con interesse la possibilità di adottare “Storie del Bosco” come testo didattico per le Scuole Primarie. Le avventure di Lupo Lampo, Gino il Porcospino e degli altri protagonisti del libro si svolgono proprio nel territorio montemurlese. Le varie iniziative di presentazione del libro, organizzate dalla Casa Editrice e dalla stessa Amministrazione Comunale di Montemurlo, hanno visto sempre la partecipazione di tantissime persone. L’opera, inoltre, è già diventata una “piccola piece teatrale”: giovanissimi attori hanno portato in scena alcuni passaggi del libro in occasione della prima presentazione ufficiale del racconto. “La stanza segreta della felicità”, inoltre, potrebbe presto far compagnia a “Storie del Bosco” sugli scaffali delle librerie, comprese quelle digitali: alcuni editori hanno mostrato grandissimo interesse per l’opera.

E favoloso è stato anche l’incontro di Laura Garbin con la scrittura. Pur essendo una passione coltivata fin da bambina, l’autrice di “Storie del Bosco” era da circa trent’anni impiegata nell’azienda tessile di famiglia, fino a quando questa è stata aperta. Il futuro incerto non ha spaventato Laura che, al contrario, ha visto in questo crocevia tratteggiato dal Destino l’occasione per coltivare nuovamente il suo amore per la narrativa, specie quella dedicata ai più piccoli. L’autrice di “Storie del Bosco” aveva riscoperto questa sua passione qualche anno fa, fondamentalmente per allietare le giornate della sua nipotina, Sofia, prima fan della zia.

Oggi, nel ritirare il riconoscimento del Premio Letterario La Ginestra per “La stanza segreta della felicità”, Laura Garbin non solo potrà gioire per un 2019 da favola e un 2020 iniziato nel migliore dei modi, ma anche annunciare l’imminente uscita di questo secondo libro che vedrà la nipotina Sofia, già protagonista di “Storie del Bosco”, alle prese con una nuova fantastica avventura, ambientata sempre nel territorio di Montemurlo.

