L'europarlamentare Ceccardi in visita ad Auschwitz

“Episodi legati all’antisemitismo -proseguono Ceccardi, Bonfrisco e Bizzotto- sono ancora frequenti ed attuali in molti dei paesi europei; per questo è doveroso sostenere lo stato di Israele, unico baluardo della democrazia in Medio Oriente a difesa da movimenti che inneggiano al fondamentalismo religioso ed all’intolleranza. Non basta il solo raccoglimento nel ricordo di tutti gli ebrei annientati nei lager.

“La barbarie della Shoah -concludono Ceccardi, Bonfrisco e Bizzotto- non solo ha annientato milioni di vite umane ma ha anche minato profondamente quelle identità culturali e religiose che avevano contribuito a far nascere quell’Europa giudaico-cristiana le cui radici identitarie ancora oggi sono trattate con indifferenza da alcune formazioni politiche della sinistra europea. Anche se non ci sono parole per descrivere i sentimenti che si provano davanti a tutto questo dolore, ognuno di noi deve essere testimone di questo messaggio affinché quei valori di libertà e democrazia sui quali si fonda l’Occidente possano continuare a sopravvivere, come sono sopravvissuti alla barbarie nazista, crescendo forti ogni giorno di più”.