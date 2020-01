Linea ferrata Pistoia-Lucca 'da binario unico a doppio binario', la mostra a Palazzo Comunale

Stamani nell'atrio del Palazzo comunale è stata inaugurata la mostra Linea ferrata Pistoia Lucca da binario unico a doppio binario” tratta Pistoia Montecatini Terme.

L'esposizione racconta, attraverso 16 pannelli con foto e testi scritti, gli interventi più significativi già effettuati e quelli ancora in corso per il passaggio da binario unico a doppio binario della linea ferrata nel tratto da Pistoia a Montecatini Terme.

L'allestimento dà l'opportunità ai cittadini di vedere da vicino il grande cantiere di lavoro per realizzare questa importante opera, considerato che per la collocazione della linea non è facilmente visibile.

Legata all'esposizione fotografica, è stata realizzata una pubblicazione di quaranta pagine nella quale, oltre alle foto, viene spiegato l'inquadramento storico, territoriale e la situazione attuale della tratta interessata dai lavori. E' possibile ritirare gratuitamente il volume di approfondimento a PistoiaInforma, al Museo Civico o all'ufficio informazione e accoglienza turistica in piazza del Duomo.

Dopo essere stata allestita nella sede del Dopolavoro ferroviario e nei Comuni di Pieve a Nievole e Serravalle Pistoiese, da oggi la mostra fa tappa a Pistoia.

L'esposizione fotografica è realizzata dal Dopolavoro ferroviario di Pistoia con la collaborazione del Comune di Pistoia e il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comuni di Montecatini Terme, Pieve a Nievole e Serravalle Pistoiese e in collaborazione di Rfi - Rete ferroviaria italiana.

La mostra, a ingresso libero, resterà aperta dal lunedì al sabato fino al 16 febbraio.

