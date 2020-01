Montemurlo ricorda Giulio Regeni con una panchina gialla

«A Giulio Regeni, nato a Trieste il 15 gennaio 1988, ricercatore italiano per l’università di Cambridge,rapito a Il Cairo il 25 gennaio 2016. Torturato e poi ucciso. Il suo corpo è stato ritrovato il 3 febbraio 2016». E’ la frase che campeggerà sulla panchina gialla che domani, sabato 25 gennaio ore 12, il Comune di Montemurlo inaugurerà al giardino di via Toti per ricordare Giulio Regeni e per chiedere verità e giustizia sulla sua fine. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza. L'iniziativa si svolgerà in contemporanea in tutti i Comuni della provincia. Per Montemurlo saranno presenti il sindaco Simone Calamai, l'assessore alla memoria, Valentina Vespi e l'assessore all'ambiente, Alberto Vignoli.

Fonte: Comune di Montemurlo - ufficio stampa

