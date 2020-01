Neve in Toscana, sciatori in attesa per questo weekend

Torna la neve sulla montagna toscana? Se lo augurano tutti, sia gli operatori che gli sciatori. La neve è attesa a partire da questa notte e anche nella giornata di domani (sabato 25 gennaio) oltre i 1500 metri su Appennino ed Apuane.

Nella speranza che le previsioni si avverino gli amanti degli sport invernali potranno comunque approfittare dei numerosi impianti aperti e anche delle interessanti promozioni.

E' poi iniziato il periodo delle settimane bianche per le scuole e molti istituti della Toscana sono pronti a raggiungere, o hanno già raggiunto, le stazioni di sci. Si tratta di un ruolo importante svolto dalle località toscane per la promozione degli sport invernali e in generale della cultura della montagna, grazie alla vicinanza alle nostre città e ai prezzi competitivi.

L'Abetone accoglie gli sciatori con 12 impianti aperti su 17 e le diverse parti del Comprensorio quasi interamente collegate sci ai piedi (www.multipassabetone.it). La sciabilità è ottima e prosegue fino al 31 gennaio l'offerta sui giornalieri: skipass feriale a euro 25,00 (invece che 30) e skipass festivo a euro 32,00 (invece che 40,00).

Per gli amanti dell'outdoor ci sono le ciaspolate organizzate dalla Scuola di Sci Abetone e i tour in snowbike con Welove Abetone (www.weloveabetone.it).

Da non mancare sabato sera anche la prima discesa in notturna del 2020, dopo la cena alla Baita Pulicchio.

In piena attività la Doganaccia (www.doganaccia2000.it), che sta ospitando in questi giorni le settimane bianche di vari istituti scolastici. La località si presenta con 3 impianti aperti su 4. Sono in funzione tutti i rifugi. Qui il sabato sera si scia in notturna a partire dalle ore 18.00. Sono anche disponibili attrezzature per lo sci seduto (portatori di handicap).

A Zum Zeri in Lunigiana, sabato 25 gennaio si scia gratuitamente ai campi scuola: sarà una giornata interamente dedicata ai bambini e a coloro che vogliono avvicinarsi allo sci per la prima volta. Sarà anche possibile ciaspolare sui percorsi che portano al monte Fabei o allo Spiaggi. Lo staff della stazione sta inoltre lavorando per aprire anche gli impianti alti (www.zumzeri.eu).

In Garfagnana sono aperti i due campi scuola al Casone di Profecchia, anche qui sono presenti gruppi scolastici della provincia di Lucca. Sull'Amiata (www.amiataneve.it) infine è in funzione il Campo scuola Vetta ed è prevista l'apertura nel fine settimana del campo scuola Jolly.

