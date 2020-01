Non paga le provvigioni alla donna che le porta clienti: denunciata titolare di un'agenzia di viaggi

I Carabinieri della compagnia di Sansepolcro hanno denunciato una 68enne di origini salentine, residente nel Maceratese, titolare di un’agenzia di viaggi nelle Marche. La donna aveva sottoscritto un impegno di collaborazione con una donna residente in Valtiberina per procacciare nuovi clienti. La titolare però con varie promesse e raggiri non le ha corrisposto le provvigioni pattuite e dovute. I carabinieri hanno accertato che da parte della donna salentina c’è stata la coscienza e volontà di trattenere il denaro dovuto per le provvigioni traendone un illegittimo profitto. Infatti l’agenzia ha potuto organizzare i viaggi con i clienti individuati grazie all’intermediazione dell’altra donna.

Tutte le notizie di Sansepolcro