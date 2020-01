Non portarono il figlio ad un controllo, morì a 8 mesi. Condannati i genitori

Morì a 8 mesi nell'agosto del 2015 per le complicazioni di una gastroenterite acuta. Cinque anni dopo i genitori sono stati condannati a 6 mesi ciascuno per omicidio colposo (pena sospesa). Avrebbero sottovalutato la malattia non portando il piccolo alla visita di controllo in ospedale, dove era stato dimesso due giorni prima. Ciò avrebbe aggravato irreversibilmente lo stato di salute del piccolo. Secondo le testimonianze raccolte dai medici intervenuti a seguito del decesso la madre avrebbe portato il piccolo persino in piscina. È stato invece assolto il pediatra di un ospedale della provincia di Firenze che aveva disposto le dimissioni del piccolo e che aveva disposto il controllo 48 ore dopo.

