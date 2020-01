Parità di genere, Orlando (Pd) al Dem Festival: "Dopo le regionali donna a capo di un partito di sinistra"

"Sono convinto che il Pd si debba dare un ordinamento in cui le donne hanno un peso significativo. Dopo le elezioni regionali si potrà lavorare per portare una donna a capo di un partito politico di sinistra. Nei passi avanti che si sono fatti molti ruoli sono preclusi alle donne. Sono accettate ma non alla guida".

Così Andrea Orlando, ex ministro dell'Ambiente e della Giustizia, al Dem Festival di Empoli durante l'intervento sulla parità di genere 'Pole la donna permettisi di pareggiare con l’omo?' Con Eleonora Caponi, ex assessore alle pari opportunità del Comune di Empoli, Laura Rimi e Valentina Torrini, assessore alle politiche sociali.

“[Sul ruolo delle donne, NdR] Berlusconi ha riportato indietro le lancette dell’orologio. Il film che abbiamo visto (Berlinguer ti voglio bene, da cui è tratto il nome del dibattito, NdR) è del ‘77 e anche se in chiave grottesca rappresentava una realtà. Il senso comune del paese è sempre stato più indietro di quello delle forze politiche.

La destra ha tirato fuori un armamentario reazionario che rassicura alcuni pezzi della società, come per esempio l’idea di famiglia patriarcale. Bisogna riaffermare l’idea che il cambiamento non può essere affidato solo all’economia ma soprattutto all’ambito sociale. La società si rivolge a modelli arcaici per paura del nuovo. La più grande. Bisogna costruire una società libera dal bivio davanti a cui si trovano le donne tra lavoro e famiglia. C’è stata probabilmente una sottovalutazione della valore della famiglia . Non deve pesare più di tanto la famiglia in cui nasci dalle possibilità che tu hai e non deve pesare che tu sia un uomo o una donna per il tuo destino, ad oggi a parità di mansione una donna guadagna meno di uomo, lo dicono le statistiche. L’Asia c’è davanti in ambito tecnologico ed economico ma siamo allo stesso livello sociale.

L’illusione è che la globalizzazione avrebbe pensato a colmare le diseguaglianza, quando in realtà hanno avuto effetto opposto. Io credo che anche le donne che votano a destra vogliono essere partecipi del dibattito politico. Quello che dobbiamo cercare di fare è lanciare un messaggio di inclusione totale nella politica . Dobbiamo pensare ad un partito femminista, ecologista e contro le diseguaglianze sociali".

