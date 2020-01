Pasqualino contro Deidda, Nardini (PD): "Parole che fanno ridere"

"In un mix allucinogeno in cui la solita ipocrita ossessione per i presepi si mescola con i riferimenti a Bibbiano, il Commissario della Lega a Santa Croce Pasqualino, che però è pisano, accusa la Sindaca Giulia Deidda di usare elettoralmente i bambini e di averli turbati con "frasi particolari".

Già fa ridere così, visto che Pasquino appartiene al partito del Citofonaro molesto, quello che i bambini li esibisce direttamente sul palco dei comizi. Lo stesso partito che a Pisa discrimina l'accesso dei bambini agli asili con il criterio di pisanità.

Se poi si va nel dettaglio si scopre che la Sindaca, durante consueta visita di alcuni piccoli alunni della scuola dell'infanzia al Comune, ha pronunciato "frasi particolari" sul costruire una società libera e giusta.

È davvero gravissimo, in effetti.

Farebbero troppo ridere questi leghisti, se non fossero seri!".

Alessandra Nardini, consigliere regionale PD

