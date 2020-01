Pisa capitale italiana della cultura 2021, ecco il Comitato promotore

Si è tenuta questa mattina nella sala Baleari di Palazzo Gambacorti una nuova riunione degli enti, istituzioni e realtà pisane che costituiranno il Comitato promotore per la candidatura di Pisa capitale italiana della cultura 2021. All’incontro erano presenti il sindaco di Pisa, Michele Conti, l’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani e i referenti delle principali istituzioni cittadine per condividere tempistiche e metodologie della costituzione del dossier di candidatura.

«Credo che la candidatura – ha detto il sindaco Michele Conti – debba essere una grande opportunità per tracciare quelle linee guida che assicurino una prospettiva e una visione del futuro della nostra città. Proprio partendo dal grande patrimonio umano in primo luogo e poi storico e artistico, Pisa è già una capitale della cultura ma noi dobbiamo dimostrare che con la cultura, la ricerca e l’innovazione tecnologica, la condivisione dei saperi, possiamo costruire la città del futuro. L’obiettivo che ci poniamo è mettere le nuove tecnologie al servizio della valorizzazione e della fruizione del patrimonio storico artistico, grazie alla ricerca e alle tante realtà esistenti in città nel campo dell’innovazione e della creatività. Una sfida che può rappresentare una autentica opportunità di crescita e di sviluppo per la nostra comunità».

Erano presenti i rappresentanti di Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Opera Primaziale Pisana, Cnr-Isn, Fondazione Pisa, Fondazione Teatro di Pisa, Internet Festival, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Scuola superiore mediazione linguistica, CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni), Coopculture, Navicelli, Inkymind, Gate spa, Fuco-Fucina contemporanea, Officine Garibaldi, Acquario della memoria, Alma Artis.

Nel corso dell’incontro è stato reso noto che nell’ambito degli uffici comunali sta già lavorando un gruppo di lavoro interno, mentre l’assessore Magnani ha indicato Dario Matteoni, già direttore del Museo nazionale di palazzo Reale e del Museo nazionale di San Matteo di Pisa, quale coordinatore delle prossime attività del Comitato cui faranno parte tutti i soggetti mentre altri potranno aggiungersi in seguito. Nei prossimi giorni sarà incaricata una società specializzata per il supporto nella redazione del dossier. La prossima riunione del Comitato promotore è stata programma venerdì 31 gennaio sempre a palazzo Gambacorti.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

