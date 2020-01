Quarto Rapporto sulla disabilità in Sala Pegaso

Un convegno e una conferenza stampa lunedì 27 gennaio prossimo, in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10, a Firenze, per presentare il quarto Rapporto sulla disabilità in Toscana.

Gli esiti del Rapporto saranno illustrati al pubblico dalle ore 10 alle 12.50, e ai giornalisti tramite apposita conferenza stampa alle 13 dall’assessore alla salute, al welfare e all’integrazione sociosanitaria Stefania Saccardi, cui sono affidate le conclusioni del convegno.

L’introduzione e la moderazione dei lavori sono a cura di Massimiliano De Luca dell’Osservatorio sociale regionale. Sono previsti gli interventi di Marco La Mastra dell’Osservatorio sociale regionale, di Luca Caterino di Federsanità - Anci Toscana e dei ricercatori Paola Tola, Gennaro Evangelista e Filippo Tosi. Si parlerà di “Rimuovere gli ostacoli: cittadine e cittadini con disabilità” (alle 11 con Simone Naldoni di Federsanità - Anci Toscana), e di “Esperienze di accompagnamento al lavoro nei progetti FSE: primi risultati e prospettive” (alle 11.20 con Alessandro Salvi e Alberto Giannangeli). Del progetto Pass e dell’esperienza del “Dopo di noi” parleranno, invece, rappresentanti della Regione Toscana, della sanità e dell’associazionismo quali Maria Teresa Mechi, Luca Puccetti, Valentina Pucci, Barbara Trambusti e Patrizia Frilli.

Fonte: Giunta Regionale

